Житель Подмосковья удивил оперативников своей коллекцией

Житель Королева собрал дома коллекцию охолощенного оружия, некоторые экземпляры которого были переделаны в боевое. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Неизвестно, с кем именно собрался воевать житель подмосковного города Королева, но собранный им арсенал оружия удивил даже бывалых оперативников», — написала она, указав, что из частного дома мужчины были изъяты предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, гранатометом, пулеметом и пистолетом.

Кром того, сотрудники УМВД РФ по Королеву и ФСБ России обнаружили там более тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества.

Часть изъятой коллекции уже прошла экспертизу и была признана огнестрельным оружием и боеприпасами.

Злоумышленника задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее полицейские изъяли у москвича почти 150 патронов разных калибров.