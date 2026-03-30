Жителей Подмосковья предупредили о пробудившихся гадюках

Жителей Подмосковья предупредили о проснувшихся из-за раннего потепления гадюках. Об этом сообщила KP.RU.

По данным издания, гадюку заметили под Звенигородом. В распоряжении KP.RU появилось видео, на котором змея ползет по земле.

Отмечается, что первыми они не нападают, поэтому, находясь на природе, следует смотреть под ноги. Укус может спровоцировать отек, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию, а также есть риск летального исхода — в одном проценте случаев.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что в Москве проснулись ужи. Биолог также отметил, что численность змей в текущем году в столице ожидается стабильной.

Кроме того, он напомнил, что на территории столицы официально отмечено три вида змей: уж обыкновенный, медянка и единственная ядовитая змея — гадюка.