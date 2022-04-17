Жители подмосковных Химок пожаловались на нашествие крыс

На опасное соседство с крысами пожаловалась в сообществе «Типичные Химки» во «ВКонтакте» жительница Подмосковья. По ее словам, грызуны поселились в доме на улице Мельникова в Химках из-за обилия торговых точек на первом этаже здания. Местные жители заявили о нашествии крыс на город.

«Это невыносимо! Зайдешь в "Пятерочку" — крысы бегают от витрины до витрины! Парковка усеяна стаями крыс! Сегодня жертвой стал мой автомобиль — прогрызли провода и внутреннюю обшивку капота», — пожаловалась автор поста. Она заявила, что в доме следует незамедлительно провести дератизацию (комплексные меры по уничтожению грызунов — примечание «Мосленты»).

Жители Химок согласились с женщиной. Они перечислили причины размножения грызунов: некачественные рынки, плохое качество воды, разбросанный на улицах мусор и многое другое.

«Никогда такого нашествия крыс не было как в этом году! Они совсем обнаглели уже, ничего не боятся. Бегают чуть ли не по ногам! Под машинами стаями сидят», «У меня там машина постояла два дня напротив магазина. Потом поехал на работу утром и чувствую запах жаренной тухлятины. Открыл капот, а там гора, куриными костями вся клапанная крышка завалена, свечные колодцы», «Мне тоже обшивку капота испортили. Прям, выдрали куски материала и свили из него гнездо. Это при том, что я каждый день езжу», — прокомментировали юзеры.

Ранее крысы Нового Арбата не произвели впечатления на россиян.