Жители Подмосковья устроили романтический обед в водоеме и попали на видео

Мужчина и женщина устроили свидание с романтическим обедом прямо в водохранилище в подмосковных Мытищах. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ».

На кадрах влюбленные установили стол и два стула в воде недалеко от берега. На столе стоит бутылка вина и два пластиковых стаканчика с напитком. В это время рядом с ними спокойно плавают другие отдыхающие.