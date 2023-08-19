Жители Подмосковья устроили романтический обед в водоеме и попали на видео
В Мытищах мужчина и женщина устроили романтическое свидание прямо в водохранилище.
Мужчина и женщина устроили свидание с романтическим обедом прямо в водохранилище в подмосковных Мытищах. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ».
На кадрах влюбленные установили стол и два стула в воде недалеко от берега. На столе стоит бутылка вина и два пластиковых стаканчика с напитком. В это время рядом с ними спокойно плавают другие отдыхающие.
«А рядом любовник плавает», «Такие реалии», «Да ладно, чего вы. Нестандартно, освежает в жару. Люди не должны оправдывать установленные кем-то стандарты. Лучше жить в свое удовольствие, тем более что они никому не мешают и никого не бьют», — прокомментировали юзеры.
Ранее жители столичного региона массово приехали отдыхать на пляж Кореневского карьера. Ситуация попала на видео.