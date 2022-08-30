Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

30-летняя жительница подмосковной Рузы родила третью двойню подряд, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Роды прошли успешно, на сроке 37 недель. В результате кесарева сечения на свет появились мальчик весом 2980 граммов и ростом 50 сантиметров и девочка весом 2370 граммов и ростом 49 сантиметров», — цитирует пресс-служба главного врача Наро-Фоминского перинатального центра Людмилу Кещьян.

Минздраве сообщает, что сразу после родов малыши некоторое время находились в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей под наблюдением специалистов, но сейчас мама вместе детьми уже выписаны домой, где их ждут четыре старших брата. Для женщины это была третья естественная беременность двойней — первые роды были 10 лет назад, вторые — восемь, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно об опасности смога для беременных женщин. Врач посоветовала будущим мамам как можно реже выходить на улицу в период задымления воздуха, плотно закрывать окна и двери в квартире и следить за сохранением достаточной влажности в жилом помещении.