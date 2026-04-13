Жительница Подмосковья родила вторую двойню. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

31-летняя женщина родила в Видновском перинатальном центре — на свет появились мальчики весом 3,3 и 3,5 килограмма. Роды прошли естественным путем.

«Пять лет назад пациентка рожала в нашем учреждении девочек-двойняшек. И вот — еще одна пара любимых детей. Мальчики доношенные, вместе с мамой уже выписаны домой», — рассказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

Ранее в самой многодетной династии Подмосковья родился 41-й ребенок.