Жительнице Подмосковья удалили крупную опухоль мозга

Нейрохирурги Сергиево-Посадской больницы удалили женщине крупную опухоль головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Подмосковья поступила в медучреждение с сильной головной болью и внезапным нарушением координации.

«Такое состояние в медицине называется мозжечковая атаксия. Другими словами, это неврологическое заболевание, которое характеризуется уже упомянутыми нарушениями координации движений», — объяснили в пресс-службе.

Врачи провели пациентке МРТ и выявили объемные образования в глубинных областях головного мозга, через которые проходят важнейшие нервные пути. На следующий день женщину прооперировали.

«Мы выполнили микрохирургическое удаление опухоли правого полушария мозжечка — это операция с использованием специального нейрохирургического микроскопа. Главная сложность состояла в том, что непосредственно под опухолью уже находился ствол мозга», — рассказал врач-нейрохирург Сергиево-Посадской больницы Амрах Магеррамов.

После терапии пациентку выписали домой, а удаленные новообразования отправили на гистологию.

