Жительнице Подмосковья удалили крупную опухоль мозга
Нейрохирурги Сергиево-Посадской больницы удалили женщине крупную опухоль головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жительница Подмосковья поступила в медучреждение с сильной головной болью и внезапным нарушением координации.
«Такое состояние в медицине называется мозжечковая атаксия. Другими словами, это неврологическое заболевание, которое характеризуется уже упомянутыми нарушениями координации движений», — объяснили в пресс-службе.
Врачи провели пациентке МРТ и выявили объемные образования в глубинных областях головного мозга, через которые проходят важнейшие нервные пути. На следующий день женщину прооперировали.
«Мы выполнили микрохирургическое удаление опухоли правого полушария мозжечка — это операция с использованием специального нейрохирургического микроскопа. Главная сложность состояла в том, что непосредственно под опухолью уже находился ствол мозга», — рассказал врач-нейрохирург Сергиево-Посадской больницы Амрах Магеррамов.
После терапии пациентку выписали домой, а удаленные новообразования отправили на гистологию.
Ранее московские врачи вырезали у пациентки опухоль размером с баскетбольный мяч.