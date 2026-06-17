Жителя Москвы осудили за склонение родственников к терроризму

54-летнего жителя Москвы Рагима Фараджова осудили за склонение родственников к участию в террористической организации. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«В 2022–2023 годах Фараджов осуществлял активные действия, направленные на вовлечение знакомых и родственников к участию в деятельности организации, которая решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.

Мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых четыре он проведет в тюрьме, а остальные восемь — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Ранее житель Подмосковья перевел 9380 рублей участнику международной террористической организации и поплатился. Раменский городской суд арестовал мужчину, обвиняемого в спонсировании терроризма.