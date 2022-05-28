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Раскрыта достаточная для комфортной жизни в Индии сумма

Раскрыта достаточная для комфортной жизни в Индии сумма
Фото: предоставлено героиней статьи

Достаточную для комфортной жизни в Индии сумму раскрыла разговоре с «Мослентой» москвичка Виктория Поликарпова, несколько лет назад переехавшая в эту страну.

По ее словам, на 30 тысяч рублей в месяц в Индии можно снять жилье с удобствами и запастись качественными продуктами. Квартира будет скромной, но удобной, а питаться придется преимущественно дома. Однако москвичка отметила, что этих денег хватит, чтобы «не считать каждую копейку». «Единственный нюанс — существенных сбережений сделать не получится», — предупредила она.

Виктория Поликарпова рассказала об очень дешевой мобильной связи и интернете в Индии. «Некоторые компании полный пакет услуг предоставляют всего за 400 рупий за три месяца», — рассказала Поликарпова. По нынешнему курсу это около 319 рублей.

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