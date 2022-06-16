Сергей Жуков вспомнил о «братках» и угрозах в 1990-х

О «братках» и поступавших ему в 1990-х угрозах вспомнил в беседе с «Мослентой» музыкант, фронтмен популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Артист отметил, что группа начинала свою деятельность в провинциальных городах — Самаре и Тольятти, где в середине 1990-х всем рулили «братки». «И это были не харизматичные гангстеры из сериала "Бригада", а суровые дядьки. Это была часть нашей реальности», — рассказал он.

С приходом популярности у участников «Руки Вверх!» появились собственные «братки» — продюсер приставил к ним охрану. «Но они нас скорее не защищали, а пасли. Как только мы с Лешей (Алексей Потехин — один из основателей группы. — прим. «Мосленты») начинали возмущаться по поводу мизерных гонораров, нам наша "охрана" популярно объясняла, что если мы хотим остаться с полным набором пальцев, то таких вопросов лучше не задавать», — сказал Жуков.

Ранее Жуков вспомнил о лечении в психдиспансере. В 12 лет ему понадобилась медицинская помощь из-за того, что он слишком много времени проводил за просмотром телевизора и игрой в приставку.