Певец Сергей Жуков рассказал о пережитой в школе травле

О пережитой в школе травле за пропуск уроков ради музыкальных конкурсов рассказал «Мосленте» лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

«Меня тоже травили в школьные годы. Я учился в маленьком городе Димитровград Ульяновской области и, поскольку был певцом, меня часто освобождали от уроков и отправляли на разные музыкальные конкурсы. Понятное дело, что одноклассникам это не нравилось», — признался певец.

По словам Жукова, одноклассники дали ему прозвище Орленок за исполнение одноименной песни в хоре. Бывало школьники даже применяли физическое насилие, отметил он.

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