00:12, 19 мая 2023
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Певец Сергей Жуков рассказал о пережитой в школе травле
Певец Сергей Жуков признался в травле в школе за пропуск уроков ради музыкальных конкурсов.
Фото: АГН «Москва»
О пережитой в школе травле за пропуск уроков ради музыкальных конкурсов рассказал «Мосленте» лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
«Меня тоже травили в школьные годы. Я учился в маленьком городе Димитровград Ульяновской области и, поскольку был певцом, меня часто освобождали от уроков и отправляли на разные музыкальные конкурсы. Понятное дело, что одноклассникам это не нравилось», — признался певец.
По словам Жукова, одноклассники дали ему прозвище Орленок за исполнение одноименной песни в хоре. Бывало школьники даже применяли физическое насилие, отметил он.
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