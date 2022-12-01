Кинолог назвал нуждающиеся в зимней одежде породы собак

Породы собак, обязательно нуждающиеся в дополнительном утеплении для прогулок на улице зимой, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В теплой одежде в первую очередь нуждаются крошечные компаньоны, собаки, у которых есть проблемы со здоровьем, бесшерстные питомцы. В этом случае одежда для них — не модный аксессуар, который забавляет хозяина, а необходимая вещь, которая бережет их здоровье», — объяснил он.

Голубев уточнил, что больше всего в дополнительном утеплении нуждаются больные и пожилые питомцы, а также те собаки, которые редко выходят из дома и обычно во время прогулки находятся на руках у хозяина.

«Маленькие породы мерзнут быстрее остальных. Миниатюрный размер и недостаточная для сохранения тепла мышечная масса, отсутствие густого подшерстка будут причинами переохлаждения собаки на улице. Если вы обладатель чихуахуа, русского тоя или, например, йоркширского терьера, советуем вам подумать об одежде для животного на случай холодов», — уточнил он.

Кроме того, следует запастись одеждой и для короткошерстных собак и питомцев без шерсти. Такие собаки, по словам кинолога, с удовольствием носят свитера и комбинезоны не только на морозе, но и в слабо отапливаемой квартире.

Ранее миф о преданности собак развеяла кинолог Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, художественная литература и кино создали неверное представление о характере и возможностях питомцев.