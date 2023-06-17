13:49, 17 июня 2023
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Киркоров заявил о желании построить зимний сад в квартире
Певец Киркоров заявил о желании построить зимний сад в своей новой квартире в Москве.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
О желании построить зимний сад в своей новой квартире в Москве заявил в беседе со StarHit певец Филипп Киркоров.
«Сейчас идет большой ремонт в моей квартире в Филипповском переулке. Там есть терраса. Хочу построить на ней зимний сад и сочинять там музыку», — признался артист. Он подчеркнул, что дом — это крепость, в которой должно быть уютно.
Киркоров купил двухэтажную квартиру в центре Москвы недалеко от Арбата несколько лет назад. Площадь апартаментов составляет 537 квадратных метров.
Ранее Киркоров рассказал об оформлении своей квартиры в стиле классического минимализма.