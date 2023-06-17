Киркоров заявил о желании построить зимний сад в квартире

О желании построить зимний сад в своей новой квартире в Москве заявил в беседе со StarHit певец Филипп Киркоров.

«Сейчас идет большой ремонт в моей квартире в Филипповском переулке. Там есть терраса. Хочу построить на ней зимний сад и сочинять там музыку», — признался артист. Он подчеркнул, что дом — это крепость, в которой должно быть уютно.

Киркоров купил двухэтажную квартиру в центре Москвы недалеко от Арбата несколько лет назад. Площадь апартаментов составляет 537 квадратных метров.

Ранее Киркоров рассказал об оформлении своей квартиры в стиле классического минимализма.