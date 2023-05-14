18:27, 14 мая 2023
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Змеи укусили двух человек в Подмосковье
Змеи укусили ребенка и мужчину в Подмосковье.
Фото: James Wainscoat / Unsplash
Ядовитая змея укусила четырехлетнего ребенка в подмосковной Дубне, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
По имеющейся информации, мальчика укусила змея после того, как он взял ее за хвост на участке. Пострадавшего отправили в детскую реанимацию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
В подмосковном Раменском гадюка укусила мужчину за руку, когда тот шел по лесу. Его также госпитализировали, о состоянии потерпевшего сведений пока нет, сообщает РЕН ТВ.
Раскрыта судьба жительницы Подмосковья после укуса гремучей змеи.