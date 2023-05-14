Змеи укусили двух человек в Подмосковье

Ядовитая змея укусила четырехлетнего ребенка в подмосковной Дубне, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющейся информации, мальчика укусила змея после того, как он взял ее за хвост на участке. Пострадавшего отправили в детскую реанимацию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В подмосковном Раменском гадюка укусила мужчину за руку, когда тот шел по лесу. Его также госпитализировали, о состоянии потерпевшего сведений пока нет, сообщает РЕН ТВ.

Раскрыта судьба жительницы Подмосковья после укуса гремучей змеи.