Священник объяснил значение верности

Значение верности объяснил в личном Telegram-канале священник Павел Островский.

«Как еще можно доказать свою верность, если только не пройдя испытание на верность? Легко говорить мужу, что он верен своей жене, когда та сладко подвывает ему во всем. Другое дело быть верным ей в тяжелые моменты жизни — будь то беременность, болезнь или просто хандра», — написал священник.

По его словам, принцип верности всегда был радикальным — иначе бы раньше люди не стрелялись за свою честь на дуэлях. Тяжело заслужить доверие в будущем, если человек хотя бы раз оказался неверен. Это означает, что он однажды снова проявит гнильцу, отметил Островский.

Ранее священник раскрыл причины выбора женщинами роли любовницы. По его словам, все дело в низкой самооценке, в отсутствии понимания своей ценности, а еще страхе перед реальной жизнью и глубокими отношениями.