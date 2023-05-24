Умершая студентка столичного колледжа оказалась знакомой Паши Техника

Умершая от передозировки алкоголя и наркотиков 17-летняя студентка столичного колледжа оказалась знакомой рэпера Павла Ивлева, более известного под псевдонимом Паша Техник, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, после переезда из Кирова в Москву девушка вместе с подругой поселилась в арендованной квартире. После отмечания новоселья студентка скончалась от передозировки алкоголя и запрещенных веществ.

Стало известно, что 38-летний музыкант был знаком с несовершеннолетними и даже записывал с ними совместные видео, в которых девушки находились под воздействием наркотиков. Также сообщается, что полицейские не раз останавливали автомобиль, на котором девушки передвигались по городу в компании рэпера.

Ранее сообщалось, что студентку колледжа нашли мертвой в московской квартире.