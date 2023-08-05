Знаменитого танцора экстренно госпитализировали в Москве

100-летний знаменитый танцор Большого театра Владимир Кудряшов попал в московскую больницу в тяжелом состоянии, сообщает «МК».

Артиста доставили в медучреждение с внутренним кровотечением из его квартиры на Троицкой улицы. На данный момент медики борются за его жизнь.

Кудряшов танцевал на сцене ГАБТ в 40-60-е годы, выступал перед советскими войсками у здания Рейхстага в Берлине в мае 1945 года. 28 июня знаменитому болельщику и сотруднику «Динамо» исполнилось 100 лет.

Ранее режиссера Владимира Досталя экстренно госпитализировали.