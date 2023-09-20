Звезда Comedy Woman раскрыла секрет крепкого брака

Секрет крепкого брака назвала Teleprogramma.pro юмористка и звезда телешоу Comedy Woman Елена Борщева. Она отметила, что двое должны разговаривать и обозначать допустимые в отношениях вещи.

«Для кого-то свобода в отношениях — это значит менять партнеров, а для кого-то не спрашивать каждую минуту, где находится муж или жена. У меня есть знакомые пары, которые звонят друг другу каждый час, не расстаются ни на секунду, даже если они не вместе. Поэтому это вопрос комфорта, как комфортно обоим», — поделилась своими взглядами Борщева.

Телезвезда отметила, что обычно они с супругом находятся на связи в течение дня и предупреждают друг друга о задержках на работе. Однако Борщева призналась, что иногда забывает это сделать.

Ранее секретом счастливых отношений поделилась актриса Анна Хилькевич.