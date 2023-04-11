Звезда фильма «Особенности национальной охоты» раскрыл размер своей пенсии

Актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», раскрыл «Аргументам и фактам» размер своей пенсии. Ежемесячно он получает 12,5 тысячи рублей.

Артист сообщил, что работает с 14 лет, но никаких прибавок к социальной выплате у него нет. «Должна быть прибавка как лауреату Госпремии РФ в области искусства, которую [президент РФ] Владимир Путин вручал всей группе за фильм «Кукушка» [режиссера Александра] Рогожкина, но эту ежемесячную прибавку не платят, если ты хоть день отработал в месяце — например, снялся в кино или телепередаче. Поэтому года три уже не получаю», — пояснил Бычков.

Ранее о пенсии в размере 25 тысяч рублей рассказала популярная актриса Галина Стаханова, сыгравшая в знаменитом советском фильме «Девчата». Звезда отметила, что указанной суммы ей хватает, чтобы заплатить за квартиру, свет и телефон.