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Фото 42-летней звезды «Не родись красивой» в купальнике восхитило россиян

Фото 42-летней звезды «Не родись красивой» в купальнике восхитило россиян
Фото: @uliatakshina

Свое фото в купальнике опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) 42-летняя звезда сериала «Не родись красивой», актриса Юлия Такшина. Снимок вызвал восхищение россиян.

«Шикарная!», «О боже, какая прекрасная женщина!», «Невероятная», «Просто восторг, а не женщина!», «Естественная и очень красивая», — написали фолловеры звезды. «Женюсь!» — смело заявил один из представителей сильного пола.

Такшина никогда не состояла в официальном браке, но шесть лет прожила с коллегой по «Не родись красивой» Григорием Антипенко. У экс-партнеров есть два сына.

Ранее россияне оценили фото певицы Глюкозы в откровенном купальнике с разрезами, частично оголяющими ее бока и грудь.

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