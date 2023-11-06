49-летняя звезда сериала «Дом с лилиями» показала фигуру в купальнике

49-летняя звезда сериала «Дом с лилиями», актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в купальнике. Фотографию с отдыха знаменитость опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем привет!», — подписала публикацию артистка. Сейчас актриса находится в отпуске на курорте Бодрум в юго-западной части Турции.

В кадре звезда позировала в бикини темного цвета на палубе. Образ она дополнила темными солнцезащитными очками.

Поклонники в комментариях восхитились образом актрисы. «Прелесть!», «Это гены или большой фитнес-труд?», «Такая фигура, стать!», «Ох и девушка», — написали восторженные пользователи сети.

Ранее жена комика Соболева показала фигуру в купальнике после родов.