Звезда сериала «Чики» показала фигуру после родов

Звезда сериала «Чики», актриса Варвара Шмыкова показала фигуру через три месяца после родов. Фотографиями в обтягивающей и открытой одежде она поделилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На съемке Шмыкова примерила несколько нарядов. Она снялась в облегающем трикотажном платье и топе с открытым животом.

«Самая красивая и точка», «Просто статуэтка, загляденье», «Роскошная», «Эталон женственности», — восхитились артисткой комментаторы.

Ранее Шмыкова раскрыла свой вес после родов. Она сообщила, что поправилась до 80 килограммов.