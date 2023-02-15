Звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» рассказал о срочной госпитализации

О своей срочной госпитализации рассказал PROZVEZD звезда сериала «Солдаты» и «Бригада» Вячеслав Гришечкин. Недавно актер попал в больницу с подозрением на инфаркт.

«Недомогание я почувствовал, находясь у себя дома. Со мной рядом в этот момент был мой племянник Максим, он и вызвал скорую. Вот так я и очутился в больнице. Я думаю, что все произошло из-за того, что у меня сейчас очень тяжелый график, много гастролей: сплошные перелеты и переезды», — поделился 60-летний артист.

В больнице Гришечкин пробыл 15 дней. Изначальный диагноз артиста не подтвердился, но врачи приняли решение поставить ему стент в левое легкое. «Мне прописали спокойствие и диету без всего вредного. Я стараюсь этому следовать», — сообщил Гришечкин.

Ранее о смертельной опасности аритмии предупредил кандидат медицинских наук, врач терапевт-кардиолог Константин Иванов. По его словам, при определенной продолжительности и отсутствии экстренной медицинской помощи это состояние может привести к летальному исходу.