Звезда советского кино рассказала о жизни в доме американского типа в Лефортово

О жизни в доме американского типа 1930-х в Лефортово интернет-изданию «Москвич Mag» рассказала звезда советского кино Лариса Голубкина.

«Помню не только двор, но и необыкновенный подъезд нашего восьмиэтажного дома. Мы открывали очень большую дверь, поднимались по парадной лестнице и входили на огромную площадку, где стояло невероятно красивое зеркало, в котором можно было увидеть себя полностью», — поделилась актриса. По ее воспоминаниям, слева от зеркала был большой лифт из красного дерева с бронзовой ручкой, а около стола, обитого зеленым сукном, сидел швейцар в тулупе.

«За другой большой дверью был вход в парикмахерскую. Внизу дома был маленький, без окон, подвальчик, там — раковина, туалет, душ и прачечная. Каждая квартира была прикреплена к своему душу», — рассказала Голубкина.

В этом доме звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Дайте жалобную книгу» прожила 25 лет. «А потом кому-то ударило в голову, что надо всех расселить: многие переехали в Хорошево-Мневники, а я — на Мичуринский проспект», — заключила свою историю актриса.

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