Звезда «Универа» улетела из России

Хилькевич отправилась в ОАЭ вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым. Она продемонстрировала фолловерам шикарный номер в отеле, где они будут жить в ближайшее время.

Ранее звезда сериала «Кухня» и голос Чебурашки из одноименного фильма, актриса Ольга Кузьмина улетела из России в Аргентину на позднем сроке беременности.