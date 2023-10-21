18:37, 21 октября 2023
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Звезда «Универа» улетела из России
Актриса Анна Хилькевич улетела из России в Объединенные Арабские Эмираты.
Кадр: Telegram-канал Анны Хилькевич
О своем отлете из России в Объединенные Арабские Эмираты сообщила поклонникам звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич.
«Ребятки, я очень хотела, чтобы этот день наступил, и он наступил. Я прилетела в Дубай. Пока не могу прийти в себя после перелета, но на пляжик уже сходила», — рассказала она.
Хилькевич отправилась в ОАЭ вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым. Она продемонстрировала фолловерам шикарный номер в отеле, где они будут жить в ближайшее время.
Ранее звезда сериала «Кухня» и голос Чебурашки из одноименного фильма, актриса Ольга Кузьмина улетела из России в Аргентину на позднем сроке беременности.