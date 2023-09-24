40-летняя звезда «Универа» показала накачанный пресс

Свой накачанный пресс сфотографировала в зеркале и показала поклонникам в личном Telegram-канале 40-летняя звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова.

«Доброе утро от моего пресса», — подписала фотографию она.

Увиденное восхитило ее подписчиков. «Очень красивая фигура!», «Офигенный пресс», «Пресс — конечно, сказка», «Да, чтобы пресс накачать, надо пахать», «С утра я увидел то, что хотел», — написали они в комментариях.

Ранее фотографию своего пресса опубликовала актриса Мария Горбань.