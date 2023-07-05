41-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике

Фотографию с отдыха в Турции опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова.

Знаменитость позировала в беседке на пляже Белека. Перед камерой она появилась в раздельном купальнике черного цвета, волосы оставила распущенными, а губы накрасила красной помадой.

«Красавица», «Огонь», «Вы очень красивая», «Фигурка отпад. Невозможно взгляд отвести от такой красоты», «Секси леди», «Сочная дама», «Богиня, вы великолепны», «Ого, какое тело», «Шикарные фото», «Лучшая», «Красоточка какая», «Какая шикарная», «Восхитительная красотка», «Горячо», — написали поклонники.

Ранее звезда «Ворониных» раскрыла свой вес.