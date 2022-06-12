Люди
Сегодня в 08:31
1 мин.

Известные московские музыканты назвали основную проблему звездной болезни

Известные московские музыканты назвали основную проблему звездной болезни
Фото: Austin Neill / Unsplash

Основатели самого масштабного шоу барабанщиков в России, московские музыканты Роман и Артем Васильевы в беседе с «Мослентой» назвали основную проблему звездной болезни.

«Человек, добившийся каких-то результатов и возомнивший себя звездой, просто перестает развиваться. В этом заключается основная опасность. Мы либо растем, либо деградируем», — рассказали артисты.

Основатели музыкального шоу признались, что их также когда-то коснулась звездная болезнь. «Когда мы только начинали гастролировать и видели огромные толпы людей со сцены, волей не волей начинало подламывать. Это настолько сильные эмоции, что тяжело потом прийти в себя», — отметили барабанщики.

Ранее были раскрыты суммы гонораров зрителей в студии шоу «Малахов» и «Голос. Дети».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.