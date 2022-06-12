Известные московские музыканты назвали основную проблему звездной болезни

Основатели самого масштабного шоу барабанщиков в России, московские музыканты Роман и Артем Васильевы в беседе с «Мослентой» назвали основную проблему звездной болезни.

«Человек, добившийся каких-то результатов и возомнивший себя звездой, просто перестает развиваться. В этом заключается основная опасность. Мы либо растем, либо деградируем», — рассказали артисты.

Основатели музыкального шоу признались, что их также когда-то коснулась звездная болезнь. «Когда мы только начинали гастролировать и видели огромные толпы людей со сцены, волей не волей начинало подламывать. Это настолько сильные эмоции, что тяжело потом прийти в себя», — отметили барабанщики.

Ранее были раскрыты суммы гонораров зрителей в студии шоу «Малахов» и «Голос. Дети».