Звезду фильма «ТАСС уполномочен заявить…» срочно госпитализировали в Москве

88-летнего актера Юрия Соломина экстренно доставили в столичную больницу. Госпитализацию народного артиста СССР РИА Новости подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним», — сообщила собеседница агентства.

По информации Telegram-канала Mash, артист почувствовал недомогание во время прогулки во дворе дома и упал в обморок. Прохожие вызвали скорую. В результате художественного руководителя Малого театра экстренно доставили в больницу. В настоящий момент Соломин находится в сознании, но в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы через 17 дней после госпитализации.