20:05, 14 сентября 2023
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Звезду культового фильма «Кин-дза-дза» госпитализировали в Москве
Народный артист РСФСТ Станислав Любшин попал в больницу .
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Народный артист РСФСТ Станислав Любшин попал в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом «транзиторная ишемическая атака головного мозга», сообщает Baza.
По сведениям канала, актер попал в больницу 11 сентября – ему стало плохо на репетиции спектакля в Московском художественном театре имени Чехова. Врачи диагностировали у 90-летнего Любшина нарушения в работе сосудов мозга.
Станислав Любшин сыграл в десятках советских и российских фильмов. В том числе в роли прораба «дяди Вовы» в культовой картине Георгия Данелии «Кин-дза-дза».
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