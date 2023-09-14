Звезду культового фильма «Кин-дза-дза» госпитализировали в Москве

Народный артист РСФСТ Станислав Любшин попал в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом «транзиторная ишемическая атака головного мозга», сообщает Baza.

По сведениям канала, актер попал в больницу 11 сентября – ему стало плохо на репетиции спектакля в Московском художественном театре имени Чехова. Врачи диагностировали у 90-летнего Любшина нарушения в работе сосудов мозга.

Станислав Любшин сыграл в десятках советских и российских фильмов. В том числе в роли прораба «дяди Вовы» в культовой картине Георгия Данелии «Кин-дза-дза».

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