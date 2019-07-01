Лыжи в салоне машины посреди лета заинтриговали москвичей

В понедельник, 1 июля, на развлекательном портале Pikabu появилась фотография автомобиля, припаркованного в одном из столичных дворов. Особое внимание пользователей привлекли лыжи, которые лежали в салоне.

«Лыжи!!! Конечно, в Москве погода не очень, но чтобы настолько:) Поспорили с коллегой, зачем лыжи в машине. Он считает, что просто балкона в квартире нет», — написал автор поста.

В комментариях пользователи высказали несколько предположений насчет лыж. Некоторые решили, что владелец спортинвентаря находится в процессе развода и вывозит из квартиры самое ценное, другие решили, что водитель использует лыжи для самообороны, также прозвучало предположение, что владелец машины просто собрался в отпуск.

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