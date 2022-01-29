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Лжебанкир выманил более миллиона рублей у директора галереи в Москве

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Лжебанкир выманил более миллиона рублей у директора галереи в Москве
Фото: Depositphotos

Лжебанкир выманил более одного миллиона рублей у директора галереи «Треугольник» в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. В ходе беседы он рассказал, что по счетам потерпевшей якобы проходят мошеннические действия. Тогда директор галереи отправилась к банкомату, сняла денежные средства и перевела на неизвестный счет несколькими операциями.

Также сообщается, что галерея «Треугольник» была основана в 2015 году и прнимала участие в международных ярмарках современного искусства в Москве (Cosmoscow), Вене (viennacontemporary), Барселоне (Loop), Берлине (Art Berlin), Мехико (Zona Maco) и Турине (Artissima).

Ранее лжебанкир выманил более полутора миллионов рублей у 54-летней женщины в Москве.

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