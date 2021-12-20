Лжеполицейские предложили москвичке откупиться от заведения уголовного дела

На северо-востоке Москвы трое лжеполицейских предложили женщине откупиться от заведения уголовного дела за 200 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, один из мошенников позвонил потерпевшей и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что женщина подозревается в краже, совершенной некоторое время назад. После чего предложил ей избежать ответственности, заплатив крупную сумму денег.

При встрече на Ботанической улице двое злоумышленников забрали у женщины паспорт и часть суммы, пояснив, что отдадут документ после передачи второй части денежных средств. После чего скрылись с места происшествия, а потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские задержали трех подозреваемых, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам. В настоящий момент паспорт потерпевшей изъят и возвращен владелице. По данному факту было возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в Москве лжеполицейские обокрали бывшего хоккеиста Юрия Залетина, игравшего ранее в клубе «Динамо» и Высшей хоккейной лиге.