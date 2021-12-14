Майоры полиции за взятки потакали нарушению миграционного законодательства

Два майора отдела полиции района Метрогородок в Москве попались на взятке. За деньги они потакали нарушению миграционного законодательства, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, речь идет о заместителе начальника полиции по охране общественного порядка и начальнике отделения участковых уполномоченных. Офицеров задержали днем в понедельник, 13 декабря, на Тагильской улице.

Согласно версии следствия, мужчины получили от представителя управляющей компании 30 тысяч рублей. За эту сумму сотрудники полиции согласились закрыть глаза на нарушение работниками УК миграционного законодательства.

Ранее суд Москвы арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора за получение взятки в особо крупном размере.