«Макдоналдс» на Пушкинской вернет цены 1990 года

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» объявила о проведении в Москве акции в честь 30-летия ресторана. 31 января в первом российском «Макдоналдсе» на Пушкинской площади на некоторые позиции в меню вернут цены 1990 года, сообщается на сайте компании.

Так, в этот день гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры будут продавать по три рубля. Также посетители ресторана смогут приобрести за 30 рублей стандартный картофель фри, вишневый пирожок, две игрушки «Хеппи Мил», прохладительные напитки, чай и капучино (объемом от 0,2 до 0,25 литра), два соуса.

По правилам акции, покупатель может приобрести не более четырех продуктов, один из которых — бургер.

«Макдоналдс» на Пушкинской открылся 31 января 1990 года и стал первым подобным рестораном быстрого питания в СССР. В день открытия заведение посетило рекордное число клиентов — 30 тысяч человек. Очередь в ресторан доходила до конца расположенного рядом сквера, а время ожидания заказа измерялось часами.

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