Малахов сходил в центр Москвы и ушел со словами «меня бомбит»

Телеведущий Андрей Малахов побывал на Пушкинской площади в центре Москвы, где в это время находилось много людей. В сторис в Instagram он пожаловался на то, что его приписали к собравшимся на площади, хотя он шел в мобильный театр.

«Друзья, меня просто бомбит», — признался Малахов.

«Я вне политики и проголосовал сегодня за поправки к Конституции, поэтому всем хорошего вечера, берегите себя и своих близких», — добавил телеведущий.

Малахова заметили на Пушкинской площади ближе к вечеру 1 июля. Он в наушниках стоял рядом с журналистами, держа в руках телефон и некий буклет. За несколько часов до публикации последних сторис он показывал маршрут мобильного театра, а также презентацию с мероприятия, на котором были артистка Екатерина Варнава и журналист, писатель Михаил Зыгарь, запустившие «Мобильный художественный театр» — приложение для смартфонов со спектаклями в Москве.

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