Мальчик-лунатик вышел на улицу босиком и в одних трусах в самую холодную ночь

На юге Москвы девятилетний мальчик с диагностированным лунатизмом вышел на улицу в одних трусах и без обуви. Инцидент произошел в самую холодную за последние полвека ночь, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ. Температура на улице в тот момент составляла 23 градуса ниже нуля.

Отмечается, что босой ребенок был в бессознательном состоянии. Оказавшимся рядом прохожим удалось разбудить его и отвести домой. Родители мальчика вызвали скорую, его госпитализировали. Правоохранители выясняют, почему отец и мать не уследили за подростком, зная о его диагнозе.

По данным Telegram-канала Baza, учащийся третьего класса прошел почти километр — от своего дома до школы. Там он неожиданно очнулся. Увидевшие ребенка прохожие попытались согреть его и понесли домой. По пути они встретили в панике бегающую по улице мать лунатика.

Женщина рассказала, что накануне вечером семья как обычно легла спать. Когда она проснулась, ребенка уже не было дома, а входная дверь была открыта. Россиянка отметила, что ее сын и раньше бродил во сне, но пределов квартиры не покидал никогда: обычно он гулял по комнате и возвращался в постель.

Уточняется, что мальчик провел на улице 15 минут. Серьезных обморожений он не получил.

Ранее босой мужчина на Красной площади в Москве развеселил и озадачил россиян.