Маленькие собаки обошли кошек и завоевали любовь москвичей

Жители Москвы стали чаще заводить маленьких собак. Об этом сообщил председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин, передает агентство «Москва».

По его словам, в столице ежегодно вакцинируется больше 500 тысяч животных, и в последнее время собак стало больше. «Раньше на улицах мы видели московскую сторожевую, сенбернаров, ротвейлеров и другие крупные породы, а сейчас все собаки на руках — это йорки, мопсы, шпицы», — отметил специалист. По его мнению, собак стало больше, потому что они переходят в разряд кошек.

Сауткин также отметил, что встречаются и ценители редких видов животных — обезьян и мелких хищников. «Приходили даже с крокодилами», — добавил он.

В марте сообщалось, что большинство (75 процентов) москвичей предпочитают заводить породистых собак. Приютить дома метисов и дворняг согласились только четверть горожан.

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