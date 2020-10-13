Малышева прогулялась с 87-летней матерью по центру Москвы и ГУМу без масок

Видео с прогулки Малышева разместила в своем аккаунте в Instagram. Мать известной телеведущей находилась в кресле-каталке. «У нее три порока сердца, легочная гипертензия, она перенесла COVID и выздоровела! У нее светлая голова и потрясающий характер!» — написала она.

На опубликованных кадрах видно, что Малышева вместе с матерью посетила кафе, прогулялась по ГУМу, зашла в магазин косметики. Все это время женщины были без масок, однако в одном из кадров телеведущая находилась в пластиковом защитном экране для лица.

За отсутствие масок Малышеву раскритиковали ее поклонники в комментарии к посту. «Эээээммм, коронавирус?», «А маски тогда у вас где?» — писали пользователи.

«А маски нужны только в помещениях!» — ответила телеведущая, которая в ГУМе находилась без маски.

Ранее телеведущую застали на Курском вокзале в Москве без маски. По словам очевидца, он заметил Малышеву утром 22 сентября. Она заходила в здание московского вокзала.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!