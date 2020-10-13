Малышева прогулялась с 87-летней матерью по центру Москвы и ГУМу без масок
Ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева вместе со своей 87-летней матерью Галиной, которая летом вылечилась от коронавируса, прогулялась по центру Москвы и Государственному универсальному магазину (ГУМ) без масок. Внимание на это обратила «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
Видео с прогулки Малышева разместила в своем аккаунте в Instagram. Мать известной телеведущей находилась в кресле-каталке. «У нее три порока сердца, легочная гипертензия, она перенесла COVID и выздоровела! У нее светлая голова и потрясающий характер!» — написала она.
На опубликованных кадрах видно, что Малышева вместе с матерью посетила кафе, прогулялась по ГУМу, зашла в магазин косметики. Все это время женщины были без масок, однако в одном из кадров телеведущая находилась в пластиковом защитном экране для лица.
За отсутствие масок Малышеву раскритиковали ее поклонники в комментарии к посту. «Эээээммм, коронавирус?», «А маски тогда у вас где?» — писали пользователи.
«А маски нужны только в помещениях!» — ответила телеведущая, которая в ГУМе находилась без маски.
Ранее телеведущую застали на Курском вокзале в Москве без маски. По словам очевидца, он заметил Малышеву утром 22 сентября. Она заходила в здание московского вокзала.
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