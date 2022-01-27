Марина Хлебникова показала свою квартиру после пожара

В ролике артистка говорит, что в помещении идет ремонт, и снимает на камеру свой балкон, уставленный цветами. Женщина радуется, что пожар не уничтожил растения, а также отмечает гуляющих на улице людей, заверяя, что у нее все хорошо.

В гостях у певицы побывали и журналисты «Пятого канала», которые сняли последствия пожара в ее жилище, а также саму Хлебникову. На видео она выглядит достаточно бодрой, голова ее покрыта платком. Женщина объясняет сотрудникам СМИ, как продвигается ремонт, а также как много работы еще предстоит сделать.

Ранее Хлебникова отметила, что физически еще не до конца поправилась после пожара, однако старается сохранять позитивный настрой.