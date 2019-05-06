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Машина итальянского посольства столкнулась с автомобилем московской полиции

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В центре столицы произошло ДТП с участием автомобилей посольства Италии в России и московской патрульно-постовой службы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы, передает в понедельник, 6 мая, РИА Новости.

По информации источника, инцидент произошел в Мерзляковском переулке в районе дома № 18. «Предварительно пострадали трое сотрудников ППС», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате произошедшего перекрыты две полосы движения транспорта. Обстоятельства аварии выясняются.

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