Машинист московского метро назвал тип самых раздражающих пассажиров

Машинист московского метро Алексей Раевский назвал тип самых раздражающих пассажиров. Своим мнением он поделился в интервью с «Московским Комсомольцем».

По его словам, самый сложный день в его работе — понедельник. «После выходных разница в количестве пассажиров огромная, да и поведение у людей отличается. В выходной пассажиры более размеренные», — объяснил сотрудник метро.

Раевский добавил, что испытывает стресс во время работы в часы пик. «Есть такая особенность у людей, как бы часто не ходили поезда, пытаться пролезть в закрывающиеся двери. Не все знают, что у поездов есть четкий график, выверенный до секунд. Потом обижаются, что их не подождали, совершенно не задумываясь, что эти 5-10 секунд тормозят всю линию», — подчеркнул он.

Машинист выделил «касту спешащих людей», которые своими действиями задерживают отправление поезда. К ним он отнес граждан, которые перебегают из вагоны в вагон на станциях, а также тех, кто бежит вдоль вагона и заходит в дверь в последнюю секунду перед закрытием дверей.

«Большинство людей, кто торопятся, могут и не делать этого. Они не выигрывают время, а только создают суету, которая перемножается на количество людей и становится массовой. Да и бегать в метро — запрещено», — заключил Раевский.

Сотрудник метро пообщался с изданием в связи со спасением мальчика на станции «Бабушкинская». Ребенок упал на рельсы прямо перед пребывающим поездом. Раевский успел экстренно затормозить, обесточил рельс и вынес мальчика с опасного участка.

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