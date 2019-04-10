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Машинист сам потушил возгорание в московском метро

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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В тоннеле на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошло задымление из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что короткое замыкание кабеля длиной один метр произошло в 15 метрах от станции «Академическая». Небольшое возгорание оперативно ликвидировал машинист поезда.

Никто не пострадал.

7 апреля сообщалось, что на станции московского метро «Чистые пруды» произошел пожар. Движение на этом участке подземки было временно приостановлено. Эвакуация пассажиров не потребовалась.

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