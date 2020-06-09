Машину Ефремова заметили рядом с московским полицейским участком

Машина актера Михаила Ефремова, на которой он врезался в фургон, сейчас находится рядом с УВД по ЦАО Москвы. Местоположение автомобиля раскрыло принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в своем Telegram-канале.

Побитую машину заметили в нескольких метрах от полицейского участка.

Ефремов устроил крупное ДТП в центре Москвы вечером, 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был уроженец Рязани Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал.

После аварии Ефремова отпустили под подписку о невыезде. В 11 утра он должен был прийти на допрос к следователю, однако в отдел так и не явился.

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