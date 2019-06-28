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Машины в Москве «поплыли» из-за дождя

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Фото: Максим Блинов/ РИА "Новости"

Утром в пятницу, 28 июня, у столичного аэропорта Шереметьево образовалась серьезная пробка. Как сообщает Telegram-канал «Московские новости», из-за сильных дождей на дороге образовалась большая лужа, что также осложняет движение.

«У терминала В в Шереметьево машины плывут, огромная пробка», — сообщает канал.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», самые сильные затруднения движения наблюдаются около терминала «В», откуда осуществляются внутренние рейсы: Шереметьевское шоссе стоит от поселка Исаково до поворота на Новое шоссе.

По состоянию на 10:10, скорость движения там не превышает три километра в час.

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