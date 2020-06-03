Маски в московском метро резко подешевели

Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

В вендинговых автоматах подземки, на МЦК и железнодорожных станциях новая цена начнет действовать с 4 июня. До этого медицинскую маску в метро можно было купить за 30 рублей, перчатки — за 20 рублей, а набор из маски и перчаток — за 50 рублей. О том, изменится ли стоимость защитных перчаток и комплектов, не сообщается.

Также в Дептрансе призвали пассажиров покупать средства защиты заранее и не снимать их на протяжении всей поездки в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в московском метро обрушились продажи масок и перчаток. Спрос на индивидуальные средства защиты упал на 70 процентов. В пресс-службе столичной подземки объяснили это тем, что пассажиры заранее готовятся к поездке и приобретают средства индивидуальной защиты до входа в метро.

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