Масштабная «светодискотека» в жилых домах под Москвой попала на видео

В подмосковных Химках произошел масштабный сбой в подаче электроэнергии. На видеозаписи последствий случившегося обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 6 апреля. Местные жители массово пожаловались на резкое включение и выключение света в домах, а также на поломку электроприборов. Многие начали делиться кадрами своеобразной «светодискотеки» в соцсетях.

В пресс-службе местной администрации сообщили, что причиной произошедшего стало повреждение кабеля, проблема наблюдалась на трех улицах — Бабакина, Панфилова, Молодежной — и затронула 12 жилых домов.

«Повреждение воздушной кабельной линии. Полностью перезапущено на резервную схему в 23:29, через час уже электроснабжение возобновлено было», — пояснил собеседник радиостанции.

В январе 2019 года в районе Строгино на северо-западе столицы заискрился и начал дымиться трамвай с пассажирами. На размещенной в сети видеозаписи было видно, как от токоприемника трамвая посыпались искры, а пассажиры начали экстренно покидать транспортное средство. В результате происшествия никто не пострадал.

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