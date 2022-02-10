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Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве

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Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве
Кадр: РЕН ТВ

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка с поножовщиной. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт разгорелся на Волгоградском проспекте, недалеко от станции метро. В результате потасовки двое человек получили ножевые ранения. Им потребовалась госпитализация. По предварительным данным, в драке принимали участие около десяти человек. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Ранее массовая драка с участием дворников в центре столицы попала на видео. Инцидент произошел у подъезда одного из жилых домов на Лесной улице.

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