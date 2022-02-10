Сегодня в 10:01
1 мин.
Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве
Кадр: РЕН ТВ
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка с поножовщиной. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РЕН ТВ.
Конфликт разгорелся на Волгоградском проспекте, недалеко от станции метро. В результате потасовки двое человек получили ножевые ранения. Им потребовалась госпитализация. По предварительным данным, в драке принимали участие около десяти человек. Злоумышленники скрылись с места преступления.
Ранее массовая драка с участием дворников в центре столицы попала на видео. Инцидент произошел у подъезда одного из жилых домов на Лесной улице.