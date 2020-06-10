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Массовая драка между москвичами и жителями Подмосковья попала на видео
Кадр: телеграм-канал Mash
В подмосковном городе Долгопрудный завязалась массовая драка между местными жителями и приехавшими отдохнуть из московского Дегунино. Видео, на которое попал инцидент, опубликовал Telegram-канал Mash.
Драка началась со словесной перепалки между девушкой и парнем. Одного из избитых скинули в воду.
Потасовку завершила приехавшая полиция. О задержанных и пострадавших не сообщается.
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