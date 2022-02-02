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Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео

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Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в подмосковном Троицке попала на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По имеющимся данным, активисты не давали рабочим вырубать лес ради строительства школы, стадиона, парковок и детского сада в течение недели. Противостояние завершилось дракой.

Уточняется, что суммарно должна быть вырублена площадь размером с 15 футбольных полей.

«То есть школа, стадион, парковка и детский сад этим людям не нужны?», «Школы же должны где-то строиться…» — отреагировали на увиденное пользователи сети. «Для школ полно других мест, местные жители возмущены», — ответили им.

«Даешь Средневековье! Нет школам и детским садам! Да — лесам и джунглям! Вернемся в пещеры!» — отшутился один из юзеров.

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