Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео
Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в подмосковном Троицке попала на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По имеющимся данным, активисты не давали рабочим вырубать лес ради строительства школы, стадиона, парковок и детского сада в течение недели. Противостояние завершилось дракой.
Уточняется, что суммарно должна быть вырублена площадь размером с 15 футбольных полей.
«То есть школа, стадион, парковка и детский сад этим людям не нужны?», «Школы же должны где-то строиться…» — отреагировали на увиденное пользователи сети. «Для школ полно других мест, местные жители возмущены», — ответили им.
«Даешь Средневековье! Нет школам и детским садам! Да — лесам и джунглям! Вернемся в пещеры!» — отшутился один из юзеров.
Ранее иностранцы устроили массовую драку с россиянами в центре Москвы.