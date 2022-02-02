Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео

«То есть школа, стадион, парковка и детский сад этим людям не нужны?», «Школы же должны где-то строиться…» — отреагировали на увиденное пользователи сети. «Для школ полно других мест, местные жители возмущены», — ответили им.

«Даешь Средневековье! Нет школам и детским садам! Да — лесам и джунглям! Вернемся в пещеры!» — отшутился один из юзеров.

Ранее иностранцы устроили массовую драку с россиянами в центре Москвы.